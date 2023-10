Santos evita mudanças drásticas, mas reavalia goleiro que levou 7 gols

A ideia inicial era renovar por menos tempo e aumentar o salário, mas, com situação financeira difícil, o presidente Andres Rueda aceitou renovar até dezembro de 2025.

Como Vladimir não tem muito apoio da torcida, o Santos decidiu não anunciar a renovação, que apareceu de surpresa no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O tema voltou à tona com a atuação ruim contra o Internacional. O preparador de goleiros Arzul, entusiasta de atleta, também tem sofrido críticas e questionamentos internos.

Canal do Santos

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.