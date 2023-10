Por que Palmeiras e São Paulo reencontram piores pesadelos em clássico

Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza são os outros times que foram melhores contra Abel Ferreira, mas ainda muito atrás do São Paulo: todos têm três vitórias.

São Paulo comemorou título Paulista contra Abel, mas técnico português deu o troco. Antes do título da Copa do Brasil deste ano, o principal título do São Paulo havia sido o Paulistão de 2021 — justamente em cima do Palmeiras de Abel Ferreira. O Alviverde deu o troco no Estadual do ano seguinte com uma goleada por 4 a 0 após perder a ida no Morumbi por 3 a 1.

Abel levou vantagem na Libertadores. As equipes se enfrentaram nas quartas de final da competição em 2021. Historicamente, o Tricolor tinha larga vantagem nos confrontos de mata-mata contra o Alviverde, mas Abel quebrou esse tabu e levou o Palmeiras ao título naquele ano.

Pressão do lado palmeirense. O São Paulo conquistou a Copa do Brasil e está classificado para a próxima Copa Libertadores, já o Palmeiras derrapou no Brasileirão e, antes na briga pelo título, agora luta para permanecer no G4.

Jogar fora de casa é o 'pesadelo' do São Paulo

Jogar fora de casa tem sido o maior problema do São Paulo de Dorival Jr. O Tricolor não venceu nenhuma partida atuando fora de seus domínios no Brasileirão.