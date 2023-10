Mano traça meta contra queda e cobra melhora do elenco do Corinthians

O Corinthians está com 33 pontos, em 15º lugar, a 10 rodadas do fim da competição. O time, então, precisaria de quatro triunfos em 10 compromissos: um aproveitamento de 40%.

A próxima partida será contra o Cuiabá hoje, às 21h30, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada. A vitória é vista como "obrigação" por conta do tropeço em casa com o lanterna América-MG.

Cobrança interna

Mano Menezes sabe quanto o Corinthians precisa pontuar para evitar o rebaixamento, mas a prioridade é melhorar o desempenho do time para dar mais confiança e não causar desespero com essa "sombra" da Série B no ar.

Mano entende que o Timão tem vários jogadores de bom nível técnico e pode jogar bem melhor. Nomes como Fágner, Renato Augusto e Rojas não repetem o nível de atuação anterior.

O treinador ficou animado com o primeiro tempo do empate em 3 a 3 com o Fluminense no Maracanã, mas veio uma ducha de água fria no empate em 1 a 1 com o lanterna América-MG na Neo Química Arena. O Corinthians teve muita dificuldade e só deixou tudo igual no último lance, com Giuliano.