Libertadores: prefeitura estuda abrigar torcida do Boca ao lado da Sapucaí

Ciente de que milhares de torcedores do Boca Juniors virão ao Rio de Janeiro para a final da Copa Libertadores, no dia 4 de novembro, contra o Fluminense, no Maracanã, a prefeitura estuda abrigá-los no Terreirão do Samba, espaço de eventos situado ao lado do sambódromo da Sapucaí, no Centro (RJ).

O que aconteceu

A imprensa argentina estima que mais de 100 mil torcedores do Boca estarão no Rio por conta da decisão do torneio continental.