Fluminense x Boca: Conmebol divulga arbitragem da final da Libertadores

Juan Lara, do Chile, será o responsável pelo VAR. Ele terá Angelo Hermosilla (CHI), Edson Cisternas (CHI) e John Ospina (COL) como assistentes.

A final será o terceiro jogo do Fluminense que Wilmar Roldán vai apitar na atual edição da Libertadores. Ele comandou a estreia do Tricolor das Laranjeiras, contra o Sporting Cristal, além do jogo contra o River Plate, pela 5ª rodada da fase de grupos.

A final de 2023 também não será a primeira apitada pelo colombiano. Ele já esteve presente nas edições de 2012, 2013 e 2014, sempre apitando um dos dois jogos — naquela época, o formato da Libertadores ainda previa partidas de ida e volta nas decisões.

Além das finais de Libertadores, o colombiano já apitou duas Copas do Mundo [2014 e 2018], duas finais de Sul-Americana [2017 e 2022] e uma final de Copa América [2015].