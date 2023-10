Julio Gomes: Corinthians é real candidato para cair; situação é dramática

O colunista Julio Gomes afirmou no UOL News Esporte que a situação do Corinthians no Brasileirão é dramática. Segundo ele, a tabela do Timão das próximas seis rodadas é muito difícil, o que pode empurrar a equipe à zona de rebaixamento na reta final do campeonato.

'Corinthians é um candidato real ao rebaixamento': "Eu confesso que, para mim, o Corinthians não era um candidato real ao rebaixamento, mas agora não dá mais para negar essa realidade — o Corinthians é um candidato real ao rebaixamento. A gente está no terço final do campeonato, o Corinthians não tem uma pontuação para estar tranquilo e ganhou uma das últimas 12 partidas".

'Situação do Corinthians é bem dramática': "A tabela não agrada e, mais do que a tabela, o futebol do Corinthians não agrada. E não é de hoje, é de muitos anos já. O Corinthians não dá para a gente colocar com uma chance pequena de rebaixamento, a chance do Corinthians existe. Onde vai arrumar essas quatro vitórias, se ganhou sete até agora no campeonato? Sete de 28. Eu acho a situação do Corinthians bem dramática, para arrumar essas quatro vitórias do Mano, três que sejam, que poderia dar certo, é muito difícil nos próximos seis jogos — Cuiabá fora, Santos em casa, Athetico-PR em casa, Bragantino fora e Atlético-MG em casa. Tudo isso antes da parada da Data Fifa, onde é que o Corinthians vai ganhar jogo aqui?".