Jogador da base do Corinthians desmaia antes de decisão por pênaltis

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Matheus Corrêa. Ele defendeu quatro cobranças, e o Timão conquistou a vitória por 4 a 3.

Agora, o Corinthians vai encarar o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista sub-17. O Tricolor, também nos pênaltis, despachou o Palmeiras.

