Grêmio x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo

Suárez está suspenso após levar o terceiro amarelo e é desfalque certo para Renato Portaluppi. João Pedro Galvão, Carballo, Rodrigo Ely e Cuiabano seguem fora.

Classificação e jogos Brasileirão

O Flamengo chega embalado com Tite e venceu as duas últimas partidas com o treinador. O Rubro-Negro é o terceiro, com nove pontos de distância para o líder Botafogo.

O zagueiro Fabrício Bruno é desfalque por suspensão. David Luiz e Allan também seguem fora.

Este será o quarto encontro entre as equipes no ano. O Flamengo venceu os três anteriores, sendo dois compromissos pela semifinal da Copa do Brasil e o duelo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A última vitória gremista foi em 2021.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Pepê, Cristaldo e Reinaldo; Nathan Fernandes (Lucas Besozzi) e André Henrique (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi