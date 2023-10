Fomos ao lugar preferido do Deyverson e entendemos fama de último romântico

O calor de quase 40º fervia as areias das quatro quadras do Reserva Beach Sports quando cheguei. O local é um tanto afastado do centro da cidade, mas ostenta um título importante para a região: o local preferido do Deyverson em Cuiabá.

Estive na capital do Mato Grosso na última semana acompanhando a seleção brasileira e a primeira tentativa de pauta local foi óbvia: uma exclusiva com o centroavante mais peculiar do Brasil. A resposta foi negativa, mas não poderia ir até Cuiabá e não escrever algo sobre o 'Deyvin'.

A ideia que me veio foi a de recriar os passos do centroavante na capital. Conversei com o estafe do jogador e a mensagem encaminhada do próprio Deyverson chegou: "tem que ir no Reserva, eu gosto é de lá". Obedeci.