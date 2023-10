Fluminense x Goiás: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão ao vivo

Fluminense e Goiás se enfrentam hoje (25), às 19h (de Brasília), em partida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O confronto tem transmissão do SporTV e do Premiere no pay-per-view. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O duelo vai ser em Volta Redonda porque o Maracanã já está cedido à Conmebol para a final da Libertadores, que será realizada no próximo dia 4, entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina.