Cuiabá x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Cuiabá e Corinthians se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida ao vivo.

O Cuiabá empatou com o Goiás em casa na última rodada e é o 11º colocado, enquanto o Corinthians ficou no 1 a 1 com o lanterna América-MG em casa e está no 15º lugar. No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena.