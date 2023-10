Corinthians: Entre altos e baixos, Ruan revê o Cuiabá após estreia perfeita

O jogador havia ficado fora por mais de mil dias por conta de três lesões consecutivas no joelho e, aos 23 anos, voltou a atuar pelo Timão diante do Cuiabá.

Desde então, Ruan jogou 15 vezes no Brasileirão, 11 delas como titular, fez dois gols e deu uma assistência. Ele foi titular contra Fluminense e América-MG, mas pode começar no banco diante do Cuiabá hoje.

Enfrentar o Cuiabá novamente me traz ótimas lembranças. Ali, na arena, foi meu retorno aos gramados e pude ajudar com gol. Foi um momento marcante na minha vida. Depois daquele dia, tinha certeza que as coisas começariam a dar certo e que iria ter sequência. Isso aconteceu e pude superar as lesões que me atrapalharam. Sabemos das dificuldades de enfrentar eles fora de casa, mas espero poder ajudar novamente, dessa vez com vitória que estamos precisando

Ruan Oliveira, ao UOL.

