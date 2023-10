Barcelona x Shakhtar: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

O Barça está 100% e é o líder isolado do Grupo H, com seis pontos. Foram seis gols marcados e nenhum sofrido pela equipe catalã na atual edição.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Já o Shakhtar aparece em terceiro, com três, ficando atrás do Porto no saldo de gols. A equipe ucraniana vem embalada pela vitória sobre o lanterna Antwerp.

As equipes voltam a se enfrentar na Champions após 12 anos. Em 2011, o Barça levou a melhor nos dois duelos das quartas de final e avançou com 6 a 1 no placar agregado.

Barcelona x Shakhtar -- 3ª rodada do Grupo H da Champions

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data e hora: 25 de outubro de 2023, às 13h45

Transmissão: TNT e HBO Max