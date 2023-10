Atlético-MG repudia ofensas de parte da torcida a familiares de jogadores

O clube mineiro informou que tomará as medidas necessárias para evitar que novas situações semelhantes aconteçam no futuro.

O Galo considera inadmissíveis as atitudes violentas praticadas contra familiares dos nossos atletas, no último domingo, e se solidariza com a Gabriela Melchior e com todos que sofreram nesse episódio lamentável. O Clube tomará as medidas necessárias para que ocorrências desse tipo não se repitam. Estamos juntos! Atlético-MG, nas redes sociais

Esposa de Arana relata 'terror'

Gabriela Melchior, que foi citada na publicação do Atlético-MG, é esposa de Guilherme Arana, lateral da equipe. Ela desabafou nas redes sociais após a partida e relatou o 'terror' vivido na Arena MRV.