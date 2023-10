Torcida abraça o Santos mesmo após vexame e motiva elenco antes de decisões

O UOL apurou que o técnico Marcelo Fernandes foi mais enfático no intervalo que no apito final. Com a derrota consolidada, o treinador tratou de passar confiança e lembrar que esse mesmo elenco conseguiu três vitórias seguidas.

O Santos foi para a 18ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, e precisa vencer os duelos diretos com Coritiba e Corinthians para voltar a respirar.

