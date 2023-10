'Tite já está fazendo efeito no Flamengo', analisa Danilo Lavieri

O colunista Danilo Lavieri analisou no UOL News Esporte que o Flamengo já é outro dentro e fora de campo após dois jogos sob o comando de Tite. Ele apontou mudanças táticas e na motivação dos jogadores rubro-negros.

'Tite foi uma escolha acertadíssima': "A gente viu dois jogos do Tite, eu acho que o Flamengo vai melhorar ainda mais. Ele é o melhor treinador brasileiro do momento, já falei isso antes e acho que foi uma escolha acertadíssima do Flamengo. O Flamengo melhorou em alguns pontos, você vê troca de posição de jogadores, como foi na estreia dele, quando ele inverteu o Everton Ribeiro e o Gerson e deu super certo. Você vê agora ele usando o Arrascaeta no segundo jogo, o Gabigol entrou e participou do lance do gol, então o Flamengo está melhorando, especialmente na parte de mobilização, você vê os jogadores se entregando um pouco mais do que se entregavam antes da chegada do Tite.

'Tite já está fazendo efeito no Flamengo': "Taticamente, ainda tem muita coisa para melhorar, mas já é um time um pouco mais seguro e bem mais mobilizado. Como disse um narrador do Rio, o Flamengo está "desampaolizado" — está jogando um pouco mais rápido, mais mobilizado e com um pouco mais de vontade, você vê o Flamengo mais motivado em campo. Isso é uma característica do Tite, todas as coletivas que ele tem dado, vejo muito o Tite da seleção brasileira que eu cobri durante esse ciclo das duas copas. É o estilo do Tite escrito, que os jogadores gostam, a gente vê o Tite na coletiva comprando brigas, defendendo, chamando a responsabilidade nas coisas que dá errado e no dia a dia o Tite também tem trabalho muito diferente do que era o Sampaoli. O Tite já está fazendo efeito no Flamengo, está muito bem, mas tem muito a melhorar também".