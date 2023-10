Sevilla x Arsenal: saiba onde assistir e horário do jogo da Champions

As equipes estão no Gurpo B da Champions, junto com o Lens e o PSV.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Os espanhóis buscam sua primeira vitória na competição. O Sevilla empatou os dois primeiros confrontos e é o terceiro colocado da chave.

Do outro lado, os ingleses querem reencontrar o triunfo. Os Gunners venceram o PSV e perderam para o Lens.

Sevilla x Arsenal - onde assistir e horário do jogo

Local: Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilla (Espanha)

Data e horário: 24 de outubro, às 16h (de Brasília)

Transmissão: Space e HBO Max