Rossi vence disputa e ajuda Flamengo a ter sucesso em prioridade de Tite

Eu cheguei há pouco ao Flamengo, faço minha parte para ajudar falando, procurando colocar ordem na defesa. Acho que se um time está ordenado, é mais difícil para que possam fazer gol. E depois tem a sequência de jogos, pois fiquei quatro meses sem jogar. Depois vou ganhando ritmo de jogo, temos jogos muito próximos, e isso fará com que pegue mais ritmo. A tendência é ir melhorando

Classificação e jogos Brasileirão

Rossi, após ser destaque no clássico com o Vasco

O goleiro que ganhou destaque no Boca Juniors tem se firmado cada vez mais entre os titulares do Flamengo, desbancando seus concorrentes Matheus Cunha e Santos, em uma temporada na qual o setor sofreu momentos de instabilidade.

Eu acho que sempre preciso jogar, ainda mais para um goleiro. O Flamengo tem três grandes goleiros. Eles jogaram a primeira parte do ano. Primeiro o Santos, depois o Matheus, e agora eu. Acho que quando o goleiro pega ritmo, é sempre melhor. Mas tem sempre que estar preparado, porque pode acontecer qualquer coisa e temos que estar prontos para poder jogar e demonstrar o melhor em campo

Rossi

Saída conturbada do Boca

Rossi teve uma saída conturbada do Boca Juniors. O goleiro decidiu que não queria renovar com o clube argentino, onde tinha vínculo até o meio do ano, e assinou um pré-contrato com o Flamengo em janeiro.