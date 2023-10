Rafinha diz que James ficou chateado por não jogar final no São Paulo

James Rodríguez estava sem clube antes de assinar com o São Paulo. Ele havia rescindido o seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, no começo do ano, e estava na Colômbia com a família.

Desde que chegou ao Tricolor, James Rodríguez já esteve em campo durante 10 partidas. Ele tem um gol marcado e três assistências feitas, sendo duas delas contra o Grêmio, no último jogo do São Paulo.

A presença do colombiano nos treinamentos e no dia a dia do São Paulo ainda causa 'surpresa' no São Paulo, segundo Rafinha. O lateral detalhou como os demais jogadores reagem à convivência com o meia.

Eu sou suspeito de falar dele. Fiquei três anos com ele no Bayern de Munique. Ele joga muito. Tem uma canhotinha diferente. É muito inteligente, vê o jogo com um drone. Vê diferente dos outros. Não é porque é meu amigo, mas ele tem muita qualidade [...] A gente tira sarro. O James está no São Paulo, o James está no São Paulo. Nos treinos, a galera fala: "Rafinha, nossa, ele joga muito". Eu falo para encostarem nele, pegarem um pouco dele. Ele adora o Brasil. Jogou a carreira inteira com brasileiros. É bom ter esses caras do lado. Em um jogo pegado, ter um cara desses para bater falta, achar um passe, uma bola parada. Ele é muito bom jogador. Vai nos ajudar muito.

