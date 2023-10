Por que seca de gols de Rony não preocupa o Palmeiras e o próprio atacante?

Rony completou dez jogos no Palmeiras sem marcar gols. O atacante não foi titular da equipe na vitória por 2 a 0 contra o Coritiba, fora de casa, no último domingo (22), pelo Brasileirão, mas atuou por 33 minutos na etapa final e não conseguiu balançar a rede. O último gol do camisa 10 aconteceu no dia 23 de agosto, na vitória por 4 a 0 contra o Deportivo Pereira, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo assim, clube e jogador têm motivos para acreditar que as coisas podem mudar.

O que aconteceu?

Não é só Rony que vive momento ruim no Palmeiras. A reportagem apurou que o mau momento da equipe também acaba afetando as atuações do camisa 10. Nos últimos onze jogos, o Palmeiras só marcou sete gols — sendo dois deles no jogo contra o Coritiba, mas sem gols de atacantes (Gómez e Piquerez marcaram). Ou seja, todo o setor ofensivo vive um problema neste momento da atual temporada.