Milly: Apesar do 7 a 1, Santos tem mais meios que Corinthians para não cair

A colunista Milly Lacombe destacou no UOL News Esporte que, apesar do 7 a 1 levado do Internacional, o Santos tem mais recursos que o Corinthians para não ser rebaixado no Brasileirão. Os rivais estão separados por apenas três pontos e fazem clássico no domingo (29).

O Corinthians está jogando para cair e está jogando para cair faz tempo. Foi salvo ali pela Sul-Americana durante um tempo, estava indo aos trancos e barrancos, mas estava indo, e agora está jogando para cair. Desses aí que estão brigando contra o rebaixamento, o Bahia não está jogando para ser rebaixado. E, olha só, apesar do 7 a 1 que o Santos levou, o Santos tem mais recursos para não cair do que o Corinthians. Cruzeiro e Corinthians estão jogando para cair, podem reverter, tem 30 pontos em disputa, mas entrou ali na zona de rebaixamento, puxa para baixo. Milly Lacombe

Assista ao UOL News Esporte na íntegra