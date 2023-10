Leila diz que é criticada por machismo e por 'falar a verdade' no Palmeiras

Eu começo as minhas palavras, eu sou uma pessoa que gosto muito de filosofia. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, um alemão, que ele sempre diz e é uma questão que eu faço para vocês: quanta verdade vocês conseguem suportar? Porque eu acho que o grande problema, eu tenho dois problemas como dirigente de futebol: primeira delas, eu sou mulher em um universo totalmente machista, presidente deste clube gigante no meio de clubes de Série A e B não existe nenhuma outra mulher.

Classificação e jogos Brasileirão

Vocês têm médicas, professoras, deputadas, senadoras, juízas, mas, hoje, presidente de clube de futebol, só Leila Pereira. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho outra grande dificuldade, eu acho essa pior de todas: eu falo a verdade. Eu não tenho medo da verdade. A minha vida é transparente. Eu só vim colaborar com o Palmeiras em 2015 porque eu tinha certeza absoluta de que eu poderia colaborar com o nosso clube. Em momento algum, eu falei que o Palmeiras foi criado a partir de 2015. Interpretam de uma forma extremamente vil, má, a atitude de uma pessoa que só vem colaborar com o nosso clube.

Futebol é como a vida com altos e baixos. Acertamos e erramos. Estamos atentos para aprender com os erros. Eu tenho inteligência suficiente para entender quem está criticando para ajudar e quem está criticando para destruir. Aqui não tem nenhum bobo. Se eu cheguei aqui acho que eu devo ter alguma qualidade, apesar de que aqui passaram outras administrações catastróficas. Mas, não pode falar porque queremos esquecer. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer para que não volte

Eu tenho coragem de ser a presidente desse clube gigante. Pode ter certeza absoluta, nós sabemos onde queremos chegar. Não serão 40 o número que for de pessoas que vão nos tirar do nosso caminho. A minha força não é bruta, mas tenho força para seguir no meu caminho. Eu não desisto em hipótese alguma. Eu sei que vocês estão do meu lado. Muito obrigado. Leila Pereira.

'Quando ganhou era o Abel, quando está ruim é a Leila', diz Milly

Milly Lacombe analisou no UOL News Esporte o mais recente protesto da maior torcida organizada do Palmeiras contra a presidente Leila Pereira. Na visão da colunista do UOL, a dirigente só vem sendo responsabilizada pelos fracassos, mas também tem seu peso no ciclo vitorioso do clube.