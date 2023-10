Flamengo e Everton Ribeiro têm primeira conversa por renovação de contrato

A reportagem apurou que o tempo de contrato é o principal item a ser definido agora. O lado do jogador quer mais de um ano, mas o Flamengo inicialmente tenta uma temporada. Bruno Henrique assinou por mais três.

O Fla sinalizou a intenção de permanecer com o camisa 7. Ainda não há uma proposta consolidada, mas o clima é de otimismo e as conversas vão seguir.

Os valores envolvidos também vão ser definidos ainda. Everton Ribeiro não é titular absoluto atualmente.

O jogador aguardava uma posição do Flamengo antes de definir o futuro. Ele tem sondagens de clubes do Brasil e do exterior, mas o desejo é ficar no Ninho do Urubu.

O Flamengo tem mais três jogadores com contrato até dezembro. Rodrigo Caio não deve ficar, Filipe Luís vai se aposentar caso não renove e David Luiz já atingiu a meta de renovação automática, mas o vínculo ainda pode ser renegociado.

