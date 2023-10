'E não quer ser chamada de autoritária': Juca critica fala de Leila Pereira

O colunista Juca Kfouri criticou no Cartão Vermelho o discurso da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em relação ao preço dos ingressos no Allianz Parque.

Ontem, na reunião do Conselho do Palmeiras, a Leila Pereira teve que ouvir coisas que não queria ouvir. Agora, em reportagem dos nossos companheiros Danilo Lavieri e Flávio Latiff, ela acaba de dizer que quem não pode pagar R$ 50 para ver jogos do Palmeiras lá na casa do Palmeiras, que não vá. Textualmente: 'quem não pode ganhar R$ 50 para ir ao Allianz Parque, não vai'. Não é bonito? Você ouvir a mais alta mandatária de um clube de futebol, assim de gente das classes menos favorecidas querendo ir ao jogo, e dizer para eles assim: 'ó, amigo, você não tem cinquentinha? Não vá'. Fique em casa, se passar na TV aberta, muito bem; se não passar na TV aberta, você não vai ver, porque você também não tem dinheiro para comprar assinatura de TV fechada ou de streaming. Muito bem, ela resolveu muito bem, e ainda não quer ser chamada de autoritária. Juca Kfouri

