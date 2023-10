'Deyverson não é personagem, não faz para aparecer', diz Clayson, do Cuiabá

Deyverson é tranquilo. Ele é um cara totalmente do bem, alegre, deixa o ambiente feliz, no dia a dia brinca bastante, tem suas coisas ali no treino também, que nem acontece no jogo. Você vê que é o jeito dele, sim, não é personagem, não é um cara que faz para aparecer nem nada. Ele tem o jeito dele, alegra bastante o dia a dia da gente, está sempre feliz e contagia o ambiente.

'Tenho um carinho enorme pelo Corinthians'

Sempre que enfrento o Corinthians, o sentimento é de carinho, clube que me deu projeção nacional, onde fui feliz por quase 3 anos, fui bicampeão paulista, campeão brasileiro, pude colocar meu nome na história do clube, tenho um carinho enorme, foi o clube que abriu portas e onde vivi um momento especial, com certeza. Claro que agora estou do outro lado, cada um vai defender seu prato de comida, hoje eu defendo as cores do Cuiabá. É um confronto direto, sim, o objetivo do Cuiabá é se livrar da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Esperamos fazer um bom jogo porque a vitória dentro de casa será muito importante contra um adversário desse porte.

Vai comemorar se marcar no Corinthians?

Isso é muito individual de cada jogador, é muito ali do momento, mas eu acredito que comemore, até porque eu acho uma falta de respeito com o Cuiabá, que é clube que me paga, coloca comida dentro de casa. Os torcedores vão estar lá para apoiar, meus companheiros vão estar me ajudando, então eu acho que comemorar contra eles não tem nenhum desrespeito contra o Corinthians. Seria bem legal também para os torcedores do Cuiabá.

Confira outros trechos da entrevista com Clayson, atacante do Cuiabá

Cuiabá é 'matador de gigantes' no Brasileirão?