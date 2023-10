Casão: Corinthians corre sério risco de cair; time está mal e em maré baixa

O colunista Walter Casagrande analisou no Cartão Vermelho que o Corinthians está correndo sério risco de rebaixamento no Brasileirão. Segundo ele, o time de Mano Menezes está jogando mal e não apresenta senso de urgência nem evolução técnica nos últimos jogos.

'O Corinthians pode terminar a rodada no Z4': "Em relação à queda, o Corinthians está em desvantagem. O Corinthians tem só sete vitórias, o Vasco e o Santos têm oito vitórias. Neste meio de semana, o Corinthians joga em Cuiabá, com um Cuiabá animado, empolgado e muito melhor que o Corinthians, e o Santos pega o Coritiba, que já está rebaixado. Apesar do 7 a 1, esse jogo caiu como uma luva, vai pegar um time que já está rebaixado, pode conseguir uma grande vitória e se animar para o confronto direto contra o Corinthians no fim de semana. O Vasco pega o Inter em casa, que vem do 7 a 1; é impossível um time que vem de um 7 a 1 continuar focado, dá aquela relaxada. Então, uma possibilidade normal é o Santos ganhar, o Vasco ganhar e o Corinthians perder, aí os três ficam com 33 pontos e o Corinthians entra na zona de rebaixamento, porque só tem sete vitórias e os caras vão para nove".

'O time do Corinthians está mal e na maré baixa': "Então, o Corinthians está correndo um sério risco, porque, dos três, o Corinthians é o único que não teve pico de resultados em nenhum momento, desde o começo do ano, inclusive. O time do Corinthians está mal e na maré baixa. O Santos e o Vasco, não, já deram uma explosão: o Santos ganhou do Palmeiras fora de casa, goleou o Vasco, ganhou do Bahia na Fonte Nova e tomou esse 7 a 1, mas tem esse pico de grandes resultados. Então, a expectativa do torcedor do Santos e do Vasco é muito maior do que a do torcedor do Corinthians, que não viu nada disso no time".