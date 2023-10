'Vontade de Bruno Henrique prevaleceu', diz PVC sobre Flamengo x Palmeiras

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira como o Palmeiras recebeu a notícia de que o Flamengo ganhou a disputa por Bruno Henrique. Segundo ele, a vontade do atacante de 32 anos prevaleceu sobre o interesse dos seus empresários.

O Palmeiras entende que estão fechados Flamengo e Bruno Henrique, o Flamengo ganhou a briga. O entendimento no Palmeiras é que os empresários do Bruno queriam que ele fosse para o Palmeiras, porque a proposta era melhor. Mas que o Bruno Henrique sempre preferiu ficar no Flamengo. Os empresários gostariam de ter atendido a proposta do Palmeiras porque era maior, mas o que prevaleceu é que o Bruno Henrique queria ficar no Flamengo, que a família dele queria ficar no Rio. PVC

