Só um milagre para o Santos escapar do rebaixamento, diz Juca Kfouri

Juca Kfouri lamentou no Posse de Bola a goleada de 7 a 1 sofrida pelo Santos um dia antes do aniversário do Rei Pelé. Para o colunista do UOL, é muito improvável que o Santos consiga escapar do seu primeiro rebaixamento no Brasileirão. O Peixe é 18º com 30 pontos.

Eu acho que será surpreendente se o Santos evitar a queda. E aí tem essa ironia toda, no dia anterior do aniversário do Rei, o Santos toma de sete, como o Brasil tomou da Alemanha para a tristeza do Rei, como o Santos já havia tomado do Corinthians em 2005, e não tem perspectiva. Estou falando isso não é de hoje, será que no primeiro ano sem o Rei o Santos vai perder essa virgindade de ser um dos três grandes que jamais caíram, ao lado de Flamengo e São Paulo? Ao que tudo indica, cairá, é muito pouco provável que o Santos consiga escapar, só um milagre. Juca Kfouri

