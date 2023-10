Quem é o estreante de 17 anos que virou herói do Barça em 34 segundos

Ontem o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 no Campeonato Espanhol, e o destaque improvável da partida foi o atacante Marc Guiu, de apenas 17 anos. Em menos de 1 minuto, o estreante balançou as redes, com direito a recorde.

O jovem entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, vestindo pela primeira vez a camisa do time profissional do Barça. Menos de um minuto depois, Guiu recebeu um passe de João Félix e fez o gol da vitória.

Com o resultado, o camisa 38 se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na estreia em uma partida da La Liga.