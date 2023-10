Organizada do Palmeiras leva pizzas e protesta antes de reunião do Conselho

A torcida organizada Mancha Verde realizou hoje um protesto na porta da sede social do Palmeiras antes de uma reunião do Conselho Deliberativo do clube.

O que aconteceu

A organizada levou caixas de pizzas, garrafas de vinho e faixas em protesto contra a presidente Leila Pereira e contra o que considera um "Conselho omisso". Eles fecharam parte da rua e exibiram as mensagens em um ato que começou nesta tarde e se estendeu até o início da noite.