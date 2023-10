'Flamengo está no páreo', diz Juca sobre a corrida pelo Brasileirão

Juca Kfouri analisou no Posse de Bola que o Flamengo de Tite está vivo na briga pelo título brasileiro. Na avaliação do colunista do UOL, o Botafogo precisa sair do "modo manutenção" e se preocupar com o vice-líder Bragantino, em franca ascensão no returno do Brasileirão.

'Botafogo entrou no modo manutenção': "Se eu tivesse que apostar, eu apostaria minhas fichas no Botafogo, mas achar que o campeonato está resolvido é uma temeridade. Não está resolvido porque são sete pontos, principalmente em relação ao Bragantino, que está jogando com absoluta tranquilidade, ganhou ontem do Fluminense com o pé nas costas, apesar de ganhar por 1 a 0 com gol de pênalti, mas ainda vai enfrentar o Botafogo em Bragança Paulista. E o Botafogo entrou nesse modo de manutenção que é muito perigoso, empatou pela segunda vez em casa, ele que só ganhava no Nilton Santos".

'O Flamengo está no páreo': "Eu diria que o campeonato está aberto, pouco aberto, tem uma fresta, mas tanto Bragantino quanto Flamengo podem entrar por esta fresta. Porque o Flamengo ontem disputou um grande jogo com o Vasco, eu saí ontem do clássico com duas convicções, que o Vasco não cai e que o Flamengo está no páreo. Além de ter jogado bem, a gente viu um Flamengo laborioso como a gente não via antes da chegada do Tite. Então, essa é uma possibilidade que está aberta para o Flamengo".