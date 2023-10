Mano trabalha para recuperar Corinthians e evitar combinação desastrosa

Ele ainda não venceu em cinco jogos. São três empates e duas derrotas. E está a três pontos do Vasco, primeiro time dentro do Z4 do Brasileirão.

A minha missão aqui é dar a tranquilidade para que eles passem sem ter queda de produção técnica [...] Quero que a equipe seja mais estável em campo e que transmita segurança porque essa segurança faz os jogadores crescerem individualmente. Tenho certeza que eles têm capacidade para fazer mais.

Fórmula para evitar Z4

Parece óbvio, mas Mano Menezes explica o que é preciso fazer nessa fase atual do clube.

Penso que pontuando em todas as rodadas, não vamos estar na condição que o torcedor teme [...] Eu imagino uma reta final de jogos muito parelhos, com raras exceções, como hoje teve uma de um placar mais elástico [Inter e Santos]. Temos que nos preparar para isso [...] Quando você não consegue fazer [vencer em casa], tem que ter maturidade para pontuar fora. Temos que recuperar esses pontos que deixamos.

Rodadas finais e confrontos diretos

As 10 rodadas finais do Brasileirão reservam diversos confrontos diretos para o Corinthians na luta contra o rebaixamento. Isso porque, três [Cuiabá, Internacional e Bahia] dos 10 rivais aparecem a sete pontos ou menos do Z4. Além disso, outros três estão na zona da degola [Santos, Vasco e Coritiba].