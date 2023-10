Palmeiras: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Palmeiras venceu os últimos três jogos contra o Coritiba. A última derrota aconteceu no segundo turno do Brasileirão de 2020, quando o Palmeiras entrou em campo pela 35ª rodada apenas para cumprir tabela e poupando vários titulares.

Classificação e jogos Brasileirão

Rival está afundado no Z4. O Coritiba ocupa a 19ª posição, com apenas 20 pontos em 27 partidas disputas. O Coxa precisa pontuar desesperadamente para continuar sonhando com uma permanência na Série A do ano que vem.

Motivos para desconfiar do time de Abel

Palmeiras vive pior momento desde que Abel Ferreira e sua comissão técnica chegaram ao clube. Nos últimos seis jogos, o Alviverde venceu um, empatou outro e perdeu quatro — só o América-MG, lanterna da competição, teve desempenho pior nesse período com dois pontos somados.