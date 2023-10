Onde vai passar Flamengo x Vasco? Saiba como assistir

Flamengo e Vasco se enfrentam hoje (22), às 16h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Para quem se pergunta "onde vai passar?", o clássico será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere, no pay-per-view.

O Placar UOL estará disponível para fornecer atualizações em tempo real durante o confronto.

Após a vitória na estreia de Tite, o Flamengo busca manter sua posição entre os quatro primeiros do Brasileiro. Contudo, o Rubro-Negro não poderá contar com David Luiz, lesionado no último jogo contra o Cruzeiro; e Allan, que permanece no departamento médico.