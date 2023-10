Onde vai passar Atlético-MG x Cruzeiro? Saiba como assistir

O Atlético-MG não poderá contar com o lateral Rubens, suspenso, e o Cruzeiro enfrenta as ausências dos laterais Marlon e Palacios, além do atacante Wesley. Há expectativas de retornos, com a dupla Battaglia e Pedrinho, desfalques em jogos anteriores, podendo estar à disposição para enfrentar o Cruzeiro.

As prováveis escalações indicam que o Atlético-MG entrará em campo com Everson, Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs, Guilherme Arana, Battaglia (Alan Franco), Otávio, Pedrinho (Igor Gomes), Zaracho, Paulinho e Hulk, sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

O Cruzeiro, orientado por Zé Ricardo, pode contar com Rafael Cabral, Wesley Gasolina, Neris, Luciano Castán, Fernando Henrique, Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki), Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro