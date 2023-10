Medel explica sabor amargo por derrota do Vasco para o Flamengo

Zagueiro e capitão do Vasco, Gary Medel classificou como amargo o sabor com o qual o time saiu da derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã.

"Foi um jogo muito equilibrado. Creio que tivemos muito mais chances, mas não tivemos a sorte de fazer gol. Por um pequeno detalhe, perdemos esse jogo, que era três pontos importantes para nós. Vamos com um sabor amargo", disse o chileno.

O Vasco teve, de fato, boas oportunidades, sobretudo no segundo tempo. Mas viu Gerson fazer o gol e Rossi, defesas importante. Assim, não conseguiu sair da zona de rebaixamento, apesar da atmosfera motivadora no Maracanã.