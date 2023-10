Jogo do Cruzeiro hoje: que horas começa e onde assistir

O jogo do Cruzeiro hoje contra o Atlético-MG acontece às 16h (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, no pay-per-view.

O Placar UOL estará disponível para fornecer atualizações em tempo real durante a partida.

O Cruzeiro, com 31 pontos no Brasileirão, tenta se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe sofreu uma derrota para o Flamengo dentro de casa.