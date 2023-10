Dodô pede perdão para torcida do Santos após vexame: 'Me sinto responsável'

Dodô pediu perdão para a torcida do Santos. Depois da goleada sofrida contra o Inter, por 7 a 1, o jogador disse que se sente responsável pelo placar em razão de uma falha no primeiro tempo, mas fez questão de afirmar que acredita que o Peixe escapará do rebaixamento.

Foi a maior goleada desta edição do Brasileirão até agora e igualou a pior derrota sofrida pelo Santos em sua história no torneio.

O resultado manteve o Peixe em 18º no Brasileirão, com 30 pontos. O Inter chegou a abrir 7 a 0 e o Santos só conseguiu o gol de honra já perto do fim da partida.