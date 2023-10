Desespero e queda assustadora: Inter e Santos jogam encurralados por Z4

Entre idas e vindas, o alvinegro do litoral paulista cumpriu com os requisitos do time em crise, com troca de treinadores, saída de dirigentes e idas e vindas de jogadores.

Depois das três vitórias seguidas, contra Bahia, Vasco e Palmeiras, a equipe voltou a perder na última rodada, diante do Red Bull Bragantino.

Inter diferente, mas nem tanto

O Internacional não conviveu com a zona de rebaixamento, mas a enxerga de perto. E isso é surpreendente.

Semifinalista da Libertadores, o Colorado convive com duas faces na temporada. Ao mesmo tempo que fez um enfrentamento firme com o Fluminense, vendo a vaga na final escapar por detalhes, venceu apenas dois dos últimos 15 jogos no Brasileirão.

O rendimento aquém do esperado no torneio nacional pode se justificar pela preservação de titulares. Eduardo Coudet poupou seus principais jogadores diversas vezes, e na última rodada, quando viu seu time perder para o Bahia, sofreu com muitos desfalques em razão da Data Fifa.