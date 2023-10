Coritiba x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

A equipe de Abel Ferreira também perdeu em casa na última rodada: 2 a 0 contra o Atlético-MG.

Classificação e jogos Brasileirão

No confronto do 1º turno, no Allianz Parque, a partida terminou com vitória palmeirense por 3 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Natanael, Henrique, Jean Pedroso (Maurício Antônio) e Victor Luís; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Kevin e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Coritiba x Palmeiras

Data: 22 de outubro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Transmissão: Premiere (pay-per-view).