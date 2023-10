Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao confronto do Brasileirão

O Palmeiras visita o Coritiba neste domingo (22), pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná, às 18h30 (de Brasília).

Jogos de Hoje: veja agenda completa do dia e onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.