Palmeiras muda time, vence o Coritiba e encerra seca no Brasileirão

O Coritiba segue seu calvário na zona de rebaixamento, com 20 pontos, e viu interrompida uma reação, pois tinha vencido seus últimos dois compromissos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (25), quando encara o clássico contra o São Paulo. Já o Coritiba tem próximo compromisso na quinta-feira (26), diante do Santos.

Como foi o jogo

O time mudou. Para voltar a vencer no Brasileirão, o Alviverde iniciou com Breno Lopes e Flaco López na frente, e a dupla se encontrou em bons momentos do jogo. Rony começou no banco e entrou no segundo tempo. O trio de defesa com Luan, Murillo e Gómez mostrou segurança. No meio-campo, Richard Ríos ganhou a vaga de Gabriel Menino, que está lesionado e operou o tornozelo exatamente no mesmo horário da partida.

Foi o Coritiba que começou em cima. Dono do jogo nos primeiros minutos, o time que luta contra o rebaixamento quase marcou com Robson e chegou a balançar as redes logo em seguida, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Chegar tão perto e não abrir o placar foi um balde de água fria para a equipe paranaense, que se encolheu pouco a pouco.

O Palmeiras, a partir dos 20 minutos da etapa inicial, passou a atuar com mais tranquilidade e não demorou a abrir o marcador e ampliar. Seus gols nasceram de cobranças de escanteio, uma das armas conhecidas da equipe. Gustavo Gómez e Piquerez construíram o resultado no primeiro tempo, o que garantiu uma noite tranquila e a condução do jogo na etapa final.