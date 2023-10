Mano Menezes aprova desempenho e avisa: será difícil ganhar do Corinthians

Mano ficou muito feliz com o que o time fez na primeira parte do empate por 3 a 3, no Maracanã.

Os atletas conseguiram cumprir o que foi programado pelo treinador. A pressão na saída de bola do Fluminense foi determinante para o Corinthians ir para o intervalo com 3 a 1 no placar.

A ideia hoje é sufocar o América-MG em casa. O Coelho, lanterna, deve impor menos dificuldades.

Mano também aproveitou para contemporizar sobre a etapa final, quando o Flu foi amplamente superior e poderia até ter virado.

Temos coisas muito positivas para comemorar, e um caminho para continuar progredindo. O time, quando perde a bola, quando não consegue conectar como foi no segundo tempo, passa a sofrer um ataque contra defesa. Isso que temos de melhorar. Também temos que considerar de jogamos contra um finalista de Libertadores, que faz o que fez hoje contra todo mundo, contra o River, contra o Inter, todo mundo. Esse é o caminho que ainda temos de percorrer, mas saio com um sentimento muito bom

Mano Menezes