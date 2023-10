Corinthians: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Contra o lanterna: O Corinthians enfrentará o América-MG, último colocado do Brasileirão. Os mineiros venceram dois dos últimos 10 jogos.

Melhora com Mano: O Timão foi muito bem no primeiro tempo contra o Fluminense, no Maracanã, quando venceu por 3 a 1. No segundo tempo, porém, o Timão acabou levando o empate. No geral, a equipe se mostrou melhor após o período de treinamentos com o novo treinador.

Retornos: O Corinthians vive a expectativa de contar com Gabriel Moscardo e Renato Augusto por mais tempo. Moscardo ficou fora contra o Fluminense por um problema no tornozelo. Renato só entrou nos minutos finais.

Motivo para desconfiar

Defesa em baixa: O Corinthians levou gols nos últimos cinco jogos — foram nove bolas na rede. Já o América-MG marcou nas últimas três partidas que disputou.

