Botafogo vai ao STJD contra CBF para manter jogo diante do Fortaleza

A referência é à entrevista do diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, ao SporTV, ainda na noite de sábado.

O Botafogo classificou a decisão como "precipitada e desnecessária", dizendo que naquele momento se discutia a suspensão do jogo contra o Athletico no Nilton Santos.

Tentativas

O Botafogo disse que enviou à CBF uma série de documentos e ofícios atestando que os jogadores estão aptos e habilitados para enfrentar o Fortaleza. Segundo o alvinegro, a decisão foi tomada de forma conjunta entre atletas, comissão técnica e diretoria, "com apoios das áreas de saúde e performance".

"O Botafogo, representado por seus atletas, quer jogar. E tem em mãos todas as exigências necessárias", posicionou-se o clube.

Os jogadores do Botafogo, inclusive, acionaram a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) e o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio (Saferj). A ideia é que as entidades deem respaldo e não se insurjam posteriormente na Justiça.