Auxiliar de Abel fala em luta pelo título do Brasileiro: ganhar todas

Numa entrevista coletiva de apenas quatro perguntas, o auxiliar técnico do Palmeiras, Vitor Castanheira, comentou a luta pelo título do Brasileirão. Após a 28ª rodada, com vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, ele afirmou que a meta é vencer todos os jogos para brigar pela taça.

O que aconteceu

O Palmeiras quebrou uma série negativa de quatro derrotas no Brasileiro e voltou ao G4. O time soma, agora, 47 pontos.