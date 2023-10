Arrascaeta volta a ser titular no Flamengo; Vasco joga sem Marlon Gomes

Flamengo e Vasco estão escalados para o confronto de hoje (22), pelo Brasileirão, no Maracanã. Para o primeiro clássico do técnico Tite no rubro-negro, ele terá Arrascaeta de volta ao time titular.

O que aconteceu

O uruguaio ficou no banco no jogo passado, contra o Cruzeiro, após voltar da seleção uruguaia. Agora, ganha uma chance no lugar de Everton Ribeiro.