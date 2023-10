Transmissão Palmeiras x Corinthians ao vivo: veja onde assistir

O aguardado embate entre Palmeiras e Corinthians, na final da Copa Libertadores Feminina, está agendado para hoje (21), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero.

O confronto será transmitido ao vivo pela SporTV 2 (TV fechada), PlutoTV (streaming) e canais Goat, Meu Timão e Nosso Palestra (Youtube). A opção de acompanhar todos os lances em tempo real estará disponível através do Placar UOL.

As Palestrinas do Palmeiras aspiram ao bicampeonato em apenas sua segunda participação na Copa Libertadores Feminina, recordando a vitória sobre o Boca na final de 2022. As Brabas do Timão, por outro lado, buscam o quarto título para o Parque São Jorge, relembrando as conquistas em 2017, 2019 e 2021.