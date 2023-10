Sevilla expulsa torcedor por atos racistas e xenófobos em jogo com Real

O Sevilla expulsou um torcedor do estádio Ramón Sánchez Pizjuán, hoje (21), durante a partida contra o Real Madrid. Ele teria cometido atos racistas e xenófobos.

O que aconteceu

O Sevilla comunicou as atitudes e a expulsão do torcedor por meio de uma nota oficial divulgada em suas redes sociais. O clube disse que conduziu o torcedor às autoridades presentes no estádio.