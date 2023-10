Sentimento de superação guia Pedro na busca por 100º gol no Flamengo

Apesar de não ter falado individualmente com o camisa 9, Tite deu confiança. Tanto que Pedro começou como titular e fez o gol de pênalti na vitória sobre o Cruzeiro.

Com a primeira disputa por vaga vencida, o centroavante igualou sua temporada mais artilheira da carreira com oito jogos a menos. Pedro chegou a 29 gols 2023, mesma quantidade que conseguiu no ano passado.

Além do melhor ano, Pedro mira também os 100 gols com a camisa do Flamengo. Ele soma 99 em quatro anos de clube.

O feito pode ser conquistado no clássico com o Vasco, no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A tendência é que ele seja titular novamente.

Tite já disse que Gabi e Pedro podem jogar juntos, mas, na presença de Bruno Henrique, ainda é improvável que aconteça. Mesmo assim, os dois podem reeditar a dupla de sucesso de 2022.